ВСУ: Россия ударила дронами Shahed по инфраструктуре Кировоградской области, начался пожар

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по объекту инфраструктуры в Кировоградской области в ночь на 5 октября. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Военные заявляют, что основной целью врага была припортовая инфраструктура.

Зафиксирован прилет в инфраструктуру Кировоградской области, начался пожар, который удалось локализовать, информации о пострадавших нет.

В регионе Силы противовоздушной обороны сбили девять "шахедов".

Всего россияне запустили по Украине 29 дронов, 24 из которых удалось уничтожить.

Вечером 4 октября Россия атаковала Одесскую область группой дронов-камикадзе из акватории Черного моря. Через 20 минут после объявления воздушной тревоги раздались взрывы – местные власти заявили о работе противовоздушной обороны.

Россия в ночь на 1 октября атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed-136/131, были попадания в разных регионах.

Российские захватчики ночью 28 сентября пытались атаковать Одесскую область дронами-камикадзе Shahed, но благодаря работе противовоздушной обороны не произошло никаких попаданий и разрушений.

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