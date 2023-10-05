Ночная атака. Силы обороны уничтожили 24 из 29 "шахедов" – Воздушные силы
05.10.2023, 07:52
Мобильная огневая группа работает по "шахеду" (Иллюстративный скриншот с видео)
Силы обороны уничтожили 24 из 29 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми оккупанты атаковали ночью 5 октября, сообщают Воздушные силы.
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Захватчики атаковали "шахедами" с южного направления – с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
В общей сложности Силы обороны зафиксировали пуски 29 дронов-камикадзе.
Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожили 24 "шахеда" в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей, сообщили защитники.
- Вечером 4 октября Россия атаковала Одесскую область группой дронов-камикадзе из акватории Черного моря. Через 20 минут после объявления воздушной тревоги раздались взрывы – местные власти заявили о работе противовоздушной обороны.
- Россия в ночь на 1 октября атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed-136/131, были попадания в разных регионах.
- Российские захватчики ночью 28 сентября пытались атаковать Одесскую область дронами-камикадзе Shahed, но благодаря работе противовоздушной обороны не произошло никаких попаданий и разрушений.
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