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Россияне пытались атаковать Одесскую область "шахедами", но ПВО отразило атаку – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 08:55
Россияне пытались атаковать Одесскую область
Мобильная огневая группа работает по "щахеду" (Скриншот с видео)

Российские захватчики ночью 28 сентября пытались атаковать Одесскую область дронами-камикадзе Shahed, но благодаря работе противовоздушной обороны не произошло никаких попаданий и разрушений. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Наши силы ПВО отработали отлично", – написал он.

Чиновник сообщил, что в области нет никаких попаданий и разрушений, а также пострадавших в результате ночной атаки.

Зафиксировано несколько небольших очагов возгораний сухой травы в результате падения обломков сбитых "шахедов", отметил Кипер.

  • В ночь на 28 сентября Россия атаковала Украину 44 российско-иранскими дронами-камикадзе Shahed, Воздушные силы сообщили, что украинская ПВО сбила 34 из них.
  • Вечером 27 сентября в Николаеве слышались звуки взрывов во время тревоги, Херсон находился под массированным обстрелом захватчиков.
  • В ночь на 26 сентября противовоздушная оборона сбила над Украиной 26 дронов-камикадзе Shahed-136, зафиксировано 12 прилетов.

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Артём Джерипа
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войнаОдессаShahedшахед
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