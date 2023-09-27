В Николаеве слышны взрывы
27.09.2023, 21:45
Николаев (Фото: соцсети)
В Николаеве во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов, сообщает Суспільне.
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20:20. Воздушные силы написали ракетную угрозу для Николаева.
21:44. Суспільне сообщило о звуках взрывов в городе.
21:48. "Ничего не снимаем. Не пишем места. Вся информация – из официальных источников", – написал городской голова.
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