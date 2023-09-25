Взрыв в Николаеве, раздается воздушная тревога

В Николаеве был слышен взрыв, сообщают источники LIGA.net в городе. В области воздушная тревога.

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21:01. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Николаевской области.

21:02. Мэр Николаева сообщил о прилете по городу: "Прилет нам понятно куда. Прошу никого ничего не выкладывать в интернет".

Приближенный к ВСУ мониторинговый канал Николаевский Ванёк утверждает, что предварительно оккупанты запустили ракеты Х-31/Х-59 с самолетов Су.

21:17. Источник LIGA.net сообщил о повторном взрыве, возможно, за Николаевом несколько минут назад.

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