Взрыв в Николаеве, раздается воздушная тревога
25.09.2023, 21:05
Ракета С-300 (Иллюстративное фото: LB.ua)
В Николаеве был слышен взрыв, сообщают источники LIGA.net в городе. В области воздушная тревога.
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21:01. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Николаевской области.
21:02. Мэр Николаева сообщил о прилете по городу: "Прилет нам понятно куда. Прошу никого ничего не выкладывать в интернет".
Приближенный к ВСУ мониторинговый канал Николаевский Ванёк утверждает, что предварительно оккупанты запустили ракеты Х-31/Х-59 с самолетов Су.
21:17. Источник LIGA.net сообщил о повторном взрыве, возможно, за Николаевом несколько минут назад.
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