Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал работу противовоздушной обороны во время атаки россиян на Одессу в ночь на 25 сентября. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.
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По его словам, зенитчики уничтожил 30 из 33 воздушных целей врага.
На записи можно увидеть работу подразделений 160 зенитно-ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".
Он отметил, что, кроме ЗРК, работала авиация.
В результате удара по Одессе погибли два человека. На морвокзале уничтожен отель "Одесса".
- Утром 20 сентября 2023 года был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму: он "разбит ракетами, точно поразившими цель".
- Ночью 21 сентября Украина нанесла масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки".
- Вечером 21 сентября Россия также атаковала Одесскую область "Ониксами": попала в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
- Ночью 23 сентября атака по области повторилась: две ракеты попали в рекреационную зону под Одессой.
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