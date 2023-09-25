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Ракетная атака по Одессе. Командующий Воздушными силами показал работу ПВО — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 13:23
Работа ПВО во время атаки на Одессу
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Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал работу противовоздушной обороны во время атаки россиян на Одессу в ночь на 25 сентября. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

По его словам, зенитчики уничтожил 30 из 33 воздушных целей врага.

На записи можно увидеть работу подразделений 160 зенитно-ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг". 

Он отметил, что, кроме ЗРК, работала авиация. 

В результате удара по Одессе погибли два человека. На морвокзале уничтожен отель "Одесса". 

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Дмитрий Гриниченко
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войнаОдессапворакетный ударвоздушные силыНиколай Олещук
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