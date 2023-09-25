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Россия уничтожила отель на морвокзале в Одессе. Появились фото последствий удара врага

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 09:13
Россия уничтожила отель на морвокзале в Одессе. Появились фото последствий удара врага - Фото
Последствия удара по Одессе (Фото: ГСЧС)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала фото последствий удара россиян по отелю на морском вокзале в Одессе. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба ГСЧС.

Спасатели заявляют, что здание отеля уничтожено полностью.

Враг выпустил по Одессе 19 дронов-камикадзе Shahed-136, 12 крылатых ракет "Калибр" и две сверхзвуковые ракеты "Оникс".

Силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники и 11 ракет.

Читайте также: По Одессе россияне ударили ракетами и дронами. Есть прилет, горит большое здание у моря

Дмитрий Гриниченко
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