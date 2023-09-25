Россия уничтожила отель на морвокзале в Одессе. Появились фото последствий удара врага
25.09.2023, 09:13
Последствия удара по Одессе (Фото: ГСЧС)
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала фото последствий удара россиян по отелю на морском вокзале в Одессе. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба ГСЧС.
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Спасатели заявляют, что здание отеля уничтожено полностью.
Враг выпустил по Одессе 19 дронов-камикадзе Shahed-136, 12 крылатых ракет "Калибр" и две сверхзвуковые ракеты "Оникс".
Силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники и 11 ракет.
- Утром 20 сентября 2023 года был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму: он "разбит ракетами, точно поразившими цель".
- Ночью 21 сентября Украина нанесла масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки".
- Вечером 21 сентября Россия также атаковала Одесскую область "Ониксами": попала в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
- Ночью 23 сентября атака по области повторилась: две ракеты попали в рекреационную зону под Одессой.
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