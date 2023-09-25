Росія знищила готель на морвокзалі в Одесі. З'явились фото наслідків удару ворога
25.09.2023, 09:13
Наслідки удару по Одесі (Фото: ДСНС)
Державна служба з надзвичайних ситуацій показала фото наслідків удару росіян по готелю на морському вокзалі в Одесі. Відповідні знімки опублікувала пресслужба ДСНС.
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Рятувальники заявляють, що будівлю готелю знищено повністю.
Ворог випустив по Одесі 19 дронів-камікадзе Shahed-136, 12 крилатих ракет "Калібр" та дві надзвукові ракети "Онікс".
Сили протиповітряної оборони збили усі безпілотники та 11 ракет.
- Вранці 20 вересня 2023 року було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму: він "розбитий ракетами, які точно вразили ціль".
- Вночі 21 вересня Україна завдала масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки".
- Увечері 21 вересня Росія також атакувала Одеську область "Оніксами": влучила в об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
- Вночі 23 вересня атака по області повторилася: дві ракети влучили в рекреаційну зону під Одесою.
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