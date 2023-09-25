Росія знищила готель на морвокзалі в Одесі. З'явились фото наслідків удару ворога

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала фото наслідків удару росіян по готелю на морському вокзалі в Одесі. Відповідні знімки опублікувала пресслужба ДСНС.

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Рятувальники заявляють, що будівлю готелю знищено повністю.

Ворог випустив по Одесі 19 дронів-камікадзе Shahed-136, 12 крилатих ракет "Калібр" та дві надзвукові ракети "Онікс".

Сили протиповітряної оборони збили усі безпілотники та 11 ракет.

Вранці 20 вересня 2023 року було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму: він "розбитий ракетами, які точно вразили ціль".

Вночі 21 вересня Україна завдала масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки".

Увечері 21 вересня Росія також атакувала Одеську область "Оніксами": влучила в об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Вночі 23 вересня атака по області повторилася: дві ракети влучили в рекреаційну зону під Одесою.

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