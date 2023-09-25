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Росія знищила готель на морвокзалі в Одесі. З'явились фото наслідків удару ворога

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25.09.2023, 09:13
Росія знищила готель на морвокзалі в Одесі. З'явились фото наслідків удару ворога - Фото
Наслідки удару по Одесі (Фото: ДСНС)

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала фото наслідків удару росіян по готелю на морському вокзалі в Одесі. Відповідні знімки опублікувала пресслужба ДСНС.

Рятувальники заявляють, що будівлю готелю знищено повністю.

Ворог випустив по Одесі 19 дронів-камікадзе Shahed-136, 12 крилатих ракет "Калібр" та дві надзвукові ракети "Онікс".

Сили протиповітряної оборони збили усі безпілотники та 11 ракет.

Читайте також: По Одесі росіяни вдарили ракетами та дронами. Є приліт, горить велика будівля біля моря

Дмитро Гриниченко
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