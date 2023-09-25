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Ракетна атака по Одесі. Командувач Повітряних сил показав роботу ППО — відео видео

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25.09.2023, 13:23
Робота ППО під час атаки на Одесу
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Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав роботу протиповітряної оборони під час атаки росіян на Одесу у ніч проти 25 вересня. Відповідне відео він опублікував у Telegram.

За його словами, зенітники знищили 30 з 33 повітряних цілей ворога.

На записі можна побачити роботу підрозділів 160 зенітно-ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".

Він зазначив, що, окрім ЗРК, працювала авіація.

Внаслідок удару по Одесі загинули двоє людей. На морвокзалі знищено готель "Одеса".

Читайте також: По Одесі росіяни вдарили ракетами та дронами. Є приліт, горить велика будівля біля моря

Дмитро Гриниченко
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війнаодесаМикола Олещукповітряні силиппоракетний удар
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