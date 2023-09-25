Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав роботу протиповітряної оборони під час атаки росіян на Одесу у ніч проти 25 вересня. Відповідне відео він опублікував у Telegram.
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За його словами, зенітники знищили 30 з 33 повітряних цілей ворога.
На записі можна побачити роботу підрозділів 160 зенітно-ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".
Він зазначив, що, окрім ЗРК, працювала авіація.
Внаслідок удару по Одесі загинули двоє людей. На морвокзалі знищено готель "Одеса".
- Вранці 20 вересня 2023 року було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму: він "розбитий ракетами, які точно уразили ціль".
- Вночі 21 вересня Україна завдала масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки".
- Увечері 21 вересня Росія також атакувала Одеську область "Оніксамі": влучила в об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
- Вночі 23 вересня атака по області повторилася: дві ракети влучили у рекреаційну зону під Одесою.
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