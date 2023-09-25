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Одеса. Під завалами людина, вона була в укритті під зерносховищем. Є загиблий

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 12:37
Одеса. Під завалами людина, вона була в укритті під зерносховищем. Є загиблий - Фото
Наслідки удару по Одесі (Фото: Андрій Ставніцер/Facebook)

В Одесі внаслідок ракетного удару російських окупантів уночі 25 вересня загинула людина, ще одна перебуває під завалами. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону.

За його словами, під удар потрапив склад, де зберігали близько 1000 тонн зерна. Наразі зерно вивозять, розбираються завали.
Він зазначив, що влада не може знайти людину, яка працювала на складі.

"Спустилися в бомбосховище, яке було під цим складом, зараз зв'язку з ним немає", — заявив чиновник.

Глава ОВА висловив сподівання, що він залишився живим.

Під час розбору завалів було виявлено тіло загиблої людини.

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Дмитро Гриниченко
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