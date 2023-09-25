Одеса. Під завалами людина, вона була в укритті під зерносховищем. Є загиблий
25.09.2023, 12:37
Наслідки удару по Одесі (Фото: Андрій Ставніцер/Facebook)
В Одесі внаслідок ракетного удару російських окупантів уночі 25 вересня загинула людина, ще одна перебуває під завалами. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, під удар потрапив склад, де зберігали близько 1000 тонн зерна. Наразі зерно вивозять, розбираються завали.
Він зазначив, що влада не може знайти людину, яка працювала на складі.
"Спустилися в бомбосховище, яке було під цим складом, зараз зв'язку з ним немає", — заявив чиновник.
Глава ОВА висловив сподівання, що він залишився живим.
Під час розбору завалів було виявлено тіло загиблої людини.
- Вранці 20 вересня 2023 року було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму: він "розбитий ракетами, які точно вразили ціль".
- Вночі 21 вересня Україна завдала масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки".
- Увечері 21 вересня Росія також атакувала Одеську область "Оніксами": влучила в об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
- Вночі 23 вересня атака по області повторилася: дві ракети влучили у рекреаційну зону під Одесою.
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