Одеса. Під завалами людина, вона була в укритті під зерносховищем. Є загиблий

В Одесі внаслідок ракетного удару російських окупантів уночі 25 вересня загинула людина, ще одна перебуває під завалами. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, під удар потрапив склад, де зберігали близько 1000 тонн зерна. Наразі зерно вивозять, розбираються завали.

Він зазначив, що влада не може знайти людину, яка працювала на складі.

"Спустилися в бомбосховище, яке було під цим складом, зараз зв'язку з ним немає", — заявив чиновник.

Глава ОВА висловив сподівання, що він залишився живим.

Під час розбору завалів було виявлено тіло загиблої людини.

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