Одесса. Под завалами человек, он были в укрытии под зернохранилищем. Есть погибший

В Одессе в результате ракетного удара российских оккупантов ночью 25 сентября погиб человек, еще один находится под завалами. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире национального телемарафона.

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По его словам, под удар попал склад, где хранили около 1000 тонн зерна. Сейчас зерно вывозят, разбираются завалы.

Он отметил, что власти не могут найти человека, который работал на складе.

"Спустились в бомбоубежище, которое было под этим складом, сейчас связи с ним нет", — заявил чиновник.

Глава ОВА выразил надежду, что он остался в живых.

Во время разбора завалов было обнаружено тело погибшего человека.

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