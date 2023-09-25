UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Одесса. Под завалами человек, он были в укрытии под зернохранилищем. Есть погибший

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 12:37
Одесса. Под завалами человек, он были в укрытии под зернохранилищем. Есть погибший - Фото
Последствия удара по Одессе (Фото: Андрей Ставницер/Facebook)

В Одессе в результате ракетного удара российских оккупантов ночью 25 сентября погиб человек, еще один находится под завалами. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире национального телемарафона.

По его словам, под удар попал склад, где хранили около 1000 тонн зерна. Сейчас зерно вывозят, разбираются завалы.
Он отметил, что власти не могут найти человека, который работал на складе. 

"Спустились в бомбоубежище, которое было под этим складом, сейчас связи с ним нет", — заявил чиновник.

Глава ОВА выразил надежду, что он остался в живых. 

Во время разбора завалов было обнаружено тело погибшего человека. 

Читайте также: По Одессе россияне ударили ракетами и дронами. Есть прилет, горит большое здание у моря

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаОдессаракетный ударзерноОлег Кипер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 