Одесса. Под завалами человек, он были в укрытии под зернохранилищем. Есть погибший
25.09.2023, 12:37
Последствия удара по Одессе (Фото: Андрей Ставницер/Facebook)
В Одессе в результате ракетного удара российских оккупантов ночью 25 сентября погиб человек, еще один находится под завалами. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире национального телемарафона.
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По его словам, под удар попал склад, где хранили около 1000 тонн зерна. Сейчас зерно вывозят, разбираются завалы.
Он отметил, что власти не могут найти человека, который работал на складе.
"Спустились в бомбоубежище, которое было под этим складом, сейчас связи с ним нет", — заявил чиновник.
Глава ОВА выразил надежду, что он остался в живых.
Во время разбора завалов было обнаружено тело погибшего человека.
- Утром 20 сентября 2023 года был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму: он "разбит ракетами, точно поразившими цель".
- Ночью 21 сентября Украина нанесла масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки".
- Вечером 21 сентября Россия также атаковала Одесскую область "Ониксами": попала в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
- Ночью 23 сентября атака по области повторилась: две ракеты попали в рекреационную зону под Одессой.
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