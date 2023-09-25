Вибух у Миколаєві, лунає повітряна тривога
25.09.2023, 21:05
Ракета С-300 (Ілюстративне фото: LB.ua)
У Миколаєві було чути вибух, повідомляють джерела LIGA.net у місті. В області повітряна тривога.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
21:01. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Миколаївської області.
21:02. Мер Миколаєва повідомив про приліт по місту: "Приліт нам зрозуміло куди. Прошу нікого нічого не викладати в інтернет".
Наближений до ЗСУ моніторинговий канал Николаевский Ванёк стверджує, що, попередньо, окупанти запустили ракети Х-31/Х-59 з літаків Су.
21:17. Джерело LIGA.net повідомило про повторний вибух, ймовірно, за Миколаєвом декілька хвилин тому.
Новина доповнюється...
- Невдовзі після опівночі 25 вересня російські окупанти вдарили по Одесі Крилатими ракетами "Калібр", надзвуковими ракетами "Онікс" та дронами-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони збили усі безпілотники та 11 "Калібрів" у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій показала фото наслідків удару росіян по готелю на морському вокзалі в Одесі.
- Під завалами зерносховища знайшли тіла двох загиблих від російського удару.
Читайте також: Ракетна атака по Одесі. Командувач Повітряних сил показав роботу ППО — відео
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
"Ракеты пошли". У Севастополі чути вибухи, окупанти заявили про роботу ППО – відео, фото 20.09.2023У Миколаєві СБУ взяла "ждуна" Росії: любитель СРСР працював на оборонному заводі – відео допиту 20.09.2023Вибух у Таганрозі: Окупанти заявляють про збиту ракету та показують наслідки – відео, фото 28.07.2023
Останні новини
Коментарі