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Вибух у Миколаєві, лунає повітряна тривога

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 21:05
Вибух у Миколаєві, лунає повітряна тривога - Фото
Ракета С-300 (Ілюстративне фото: LB.ua)

У Миколаєві було чути вибух, повідомляють джерела LIGA.net у місті. В області повітряна тривога.

21:01. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Миколаївської області.

21:02. Мер Миколаєва повідомив про приліт по місту: "Приліт нам зрозуміло куди. Прошу нікого нічого не викладати в інтернет".

Наближений до ЗСУ моніторинговий канал Николаевский Ванёк стверджує, що, попередньо, окупанти запустили ракети Х-31/Х-59 з літаків Су.

21:17. Джерело LIGA.net повідомило про повторний вибух, ймовірно, за Миколаєвом декілька хвилин тому.

Новина доповнюється...

  • Невдовзі після опівночі 25 вересня російські окупанти вдарили по Одесі Крилатими ракетами "Калібр", надзвуковими ракетами "Онікс" та дронами-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони збили усі безпілотники та 11 "Калібрів" у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій показала фото наслідків удару росіян по готелю на морському вокзалі в Одесі.
  • Під завалами зерносховища знайшли тіла двох загиблих від російського удару.

Читайте також: Ракетна атака по Одесі. Командувач Повітряних сил показав роботу ППО — відео

Артем Джеріпа
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