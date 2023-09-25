Вибух у Миколаєві, лунає повітряна тривога

У Миколаєві було чути вибух, повідомляють джерела LIGA.net у місті. В області повітряна тривога.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

21:01. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Миколаївської області.

21:02. Мер Миколаєва повідомив про приліт по місту: "Приліт нам зрозуміло куди. Прошу нікого нічого не викладати в інтернет".

Наближений до ЗСУ моніторинговий канал Николаевский Ванёк стверджує, що, попередньо, окупанти запустили ракети Х-31/Х-59 з літаків Су.

21:17. Джерело LIGA.net повідомило про повторний вибух, ймовірно, за Миколаєвом декілька хвилин тому.

Новина доповнюється...

Невдовзі після опівночі 25 вересня російські окупанти вдарили по Одесі Крилатими ракетами "Калібр", надзвуковими ракетами "Онікс" та дронами-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони збили усі безпілотники та 11 "Калібрів" у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала фото наслідків удару росіян по готелю на морському вокзалі в Одесі.

Під завалами зерносховища знайшли тіла двох загиблих від російського удару.

Читайте також: Ракетна атака по Одесі. Командувач Повітряних сил показав роботу ППО — відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.