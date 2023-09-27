Новини | Вибухи у Миколаєві, Херсон під масованим обстрілом
У Миколаєві під час повітряної тривоги чути звуки вибухів, повідомляє Суспільне.
20:20. Повітряні сили написали про ракетну небезпеку для Миколаєва.
21:21. "Херсонська область – ударні БплА (дрони-камікадзе – Ред.) типу Shahed курсом на Миколаївську область!", – повідомлення Повітряних сил.
21:44. Суспільне повідомило про звуки вибухів у місті.
21:48. "Нічого не знімаємо. Не пишемо місця. Вся інформація – з офіційних джерел", – написав міський голова.
21:56. Глава Херсонської ОВА повідомив, що місто перебуває під масованим обстрілом.
"Також фіксуємо активність ворожої авіації у повітряному просторі Херсонщини! Ймовірні ракетні удари", – написав він.
Посадовець закликав мешканців області знаходитись в укриттях до закінчення тривоги.
ОНОВЛЕНО о 21:57. "Декілька БпЛА типу Shahed в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. У разі оголошення тривоги у вашій області – прямуйте в укриття!" – пишуть Повітряні сили.
21:59. ПС повідомили про ракетну небезпеку та загрозу застосування росіянами дронів у Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
22:04. "Кривий Ріг - БпЛА з півдня у вашому напрямку", – ПС.
22:21. Повітряна тривога у Запорізькій області. Вона пов'язана з активністю тактичної авіації окупантів на південно-східному напрямку, пояснили Повітряні сили.
ОНОВЛЕНО о 22:31. У Миколаєві пролунали повторні вибухи – Суспільне.
22:48. У Херсоні знову чутно вибухи, пише Суспільне.
22:51. "Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги у вашій області – прямуйте в укриття", – Повітряні сили.
ОНОВЛЕНО 23:05. Повітряну тривогу оголошено в Одеській та Вінницькій областях.
Новина доповнюється...
- 25 вересня у Миколаєві було чути серію вибухів, міський голова повідомляв про влучання по місту.
- У ніч проти 26 вересня протиповітряна оборона збила над Україною 26 дронів-камікадзе Shahed-136, зафіксовано 12 прильотів.
- Під час російської атаки дронами-камікадзе близько другої ночі відбувся удар по поромній переправі "Орлівка" в Одеській області на кордоні з Румунією. До удару з пункту пропуску вдалося вивести автобус з дітьми, розповів засновник поромного комплексу.
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