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У Миколаєві під час повітряної тривоги чути звуки вибухів, повідомляє Суспільне.

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20:20. Повітряні сили написали про ракетну небезпеку для Миколаєва.

21:21. "Херсонська область – ударні БплА (дрони-камікадзе – Ред.) типу Shahed курсом на Миколаївську область!", – повідомлення Повітряних сил.

21:44. Суспільне повідомило про звуки вибухів у місті.

21:48. "Нічого не знімаємо. Не пишемо місця. Вся інформація – з офіційних джерел", – написав міський голова.

21:56. Глава Херсонської ОВА повідомив, що місто перебуває під масованим обстрілом.

"Також фіксуємо активність ворожої авіації у повітряному просторі Херсонщини! Ймовірні ракетні удари", – написав він.

Посадовець закликав мешканців області знаходитись в укриттях до закінчення тривоги.

ОНОВЛЕНО о 21:57. "Декілька БпЛА типу Shahed в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. У разі оголошення тривоги у вашій області – прямуйте в укриття!" – пишуть Повітряні сили.

21:59. ПС повідомили про ракетну небезпеку та загрозу застосування росіянами дронів у Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

22:04. "Кривий Ріг - БпЛА з півдня у вашому напрямку", – ПС.

22:21. Повітряна тривога у Запорізькій області. Вона пов'язана з активністю тактичної авіації окупантів на південно-східному напрямку, пояснили Повітряні сили.

ОНОВЛЕНО о 22:31. У Миколаєві пролунали повторні вибухи – Суспільне.

22:48. У Херсоні знову чутно вибухи, пише Суспільне.

22:51. "Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги у вашій області – прямуйте в укриття", – Повітряні сили.

ОНОВЛЕНО 23:05. Повітряну тривогу оголошено в Одеській та Вінницькій областях.

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25 вересня у Миколаєві було чути серію вибухів, міський голова повідомляв про влучання по місту.

У ніч проти 26 вересня протиповітряна оборона збила над Україною 26 дронів-камікадзе Shahed-136, зафіксовано 12 прильотів.

Під час російської атаки дронами-камікадзе близько другої ночі відбувся удар по поромній переправі "Орлівка" в Одеській області на кордоні з Румунією. До удару з пункту пропуску вдалося вивести автобус з дітьми, розповів засновник поромного комплексу.

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