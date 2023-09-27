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27.09.2023, 21:30

"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото

Этот материал также доступен на русском
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"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото
"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото
"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото"Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото

Фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали, який вигляд мають Бахмут та звільнені Андріївка та Кліщіївка у Донецькій області унаслідок війни Росії проти України.

"Є речі, коментувати які не просто важко. Ти наче втрачаєш можливість мовлення. В голові та серці просто вирій емоцій. Лють. Біль. Ненависть. Жага помсти", – написали автори.

На першій-п'ятій фото – місто Бахмут.

"Те, що від нього залишилось. Суцільна руїна. Міста більше не існує", – підписали фотографи.

З шостої по дев'яту світлину знято Кліщіївку.

"Один з важливіших флангів Бахмуту. Якщо придивитись, на п'ятому фото видно, як на тлі зруйнованої церкви майорить український прапор", – зазначають Ліберови.

На 10 фото Андріївка та околиці.

"Земля наче решето", – коментують автори.

Вони зазначають, що українські сили просуваються та відвоюють "кожен міліметр своєї землі", проте попереду багато років важкої роботи.

"Щось обовʼязково відбудується. А щось, як маленькі села, які ви бачите з шостого по 10 фото… На жаль, в нас немає відповіді на це питання. Не толеруйте ворога. Памʼятайте, хто це зробив з нами. Бо інакше наші діти будуть проходити через те саме, що й ми", – написали фотографи.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.
  • 17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України збираються звільнити Бахмут та ще два міста.

Читайте також: У Зеленського відреагували на повернення вагнерівців під Бахмут: Ненадовго затикають діру

Артем Джеріпа
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Теги: війна, бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Ліберови
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