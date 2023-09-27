У Зеленського відреагували на повернення вагнерівців під Бахмут: Ненадовго затикають діру

Російської терористичної Групи Вагнера більше не існує, "медійний" ефект повернення колишніх вагнерівців на Бахмутський напрямок більший, аніж його реальне значення, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, це необхідно, аби ненадовго перекрити новини про успіхи Сил оборони на цьому напрямку.

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"Щодо "повернення ПВК "Вагнер" на Бахмутський напрямок". Запам’ятайте: жодної ПВК "Вагнер" більше не існує. Вона закінчилася разом із ліквідацією [ватажків вагнерівців. – Ред.] Пригожина та Уткіна, рейдерством структури групою [міністра оборони РФ] Шойгу – [глави Генштабу РФ] Герасимова та зачищенням керівного складу організації", – написав він.

За словами Подоляка, сьогодні існують лише колишні бойовики терористичної Групи Вагнера, які подалися "хто куди": в Африку, у цивільно-кримінальне життя регіонів РФ, або підписали контракт з Міноборони окупантів та погодилися "зіграти останній акорд, ненадовго заткнувши собою російську діру на Бахмутському напрямку".

Тому "медійний" ефект від повернення колишніх вагнерівців під Бахмут більший, аніж його реальне значення, зазначив він.

"А мета цього лише одна: ненадовго спробувати перекрити новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань на цьому напрямку", – підсумував радник глави ОП.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ підтвердив, що вагнерівці повернулись на Бахмутський напрямок: здебільшого вагнерівці зараз йдуть на певні посади або в інструктори і особливої загрози вже несуть.

23 вересня про повернення вагнерівців під Бахмут у складі нового підрозділу під новою вивіскою та з командуванням Андрія "Сивого" Трошева писали z-канали окупантів, стверджуючи, що туди їдуть бойовики, які "відкололися" від організації після бунту Пригожина.

Один із бійців ЗСУ підтвердив, що вагнерівці швидко змінили командирів і повернулися на позиції під Бахмутом у Донецькій області.

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