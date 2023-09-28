Россия снова атаковала Украину "шахедами". ПВО сбила 34 из 44 вражеских дронов
28.09.2023, 08:15
ПВО (Иллюстративное фото)
В ночь на 28 сентября Россия атаковала Украину 44 российско-иранскими дронами-камикадзе Shahed, Воздушные силы сообщили, что украинская ПВО сбила 34 из них.
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По данным военных, запуски беспилотников страна-агрессор осуществляла с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – временно оккупированный Крым).
34 из 44 "шахедов" сбили Силы противовоздушной обороны.
Кроме того, за прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожены шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня ("Орлан", "Зала", "Суперкам").
- Вечером 21 сентября Россия атаковала Одесскую область "Ониксам": попала в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
- Ночью 23 сентября атака по области повторилась: две ракеты попали в рекреационную зону под Одессой.
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