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Россия снова атаковала Украину "шахедами". ПВО сбила 34 из 44 вражеских дронов

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 08:15
Россия снова атаковала Украину
ПВО (Иллюстративное фото)

В ночь на 28 сентября Россия атаковала Украину 44 российско-иранскими дронами-камикадзе Shahed, Воздушные силы сообщили, что украинская ПВО сбила 34 из них.

По данным военных, запуски беспилотников страна-агрессор осуществляла с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – временно оккупированный Крым).

34 из 44 "шахедов" сбили Силы противовоздушной обороны.

Кроме того, за прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожены шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня ("Орлан", "Зала", "Суперкам").

  • Вечером 21 сентября Россия атаковала Одесскую область "Ониксам": попала в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
  • Ночью 23 сентября атака по области повторилась: две ракеты попали в рекреационную зону под Одессой.

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Милана Головань
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