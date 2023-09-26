Источники: СБУ устроила "блекаут" в Курской области, дрон сбросил взрывчатку – фото

В Курской области в результате сброса взрывчатки с дрона на электроподстанцию ряд населенных пунктов остались без света. По данным источников LIGA.net в СБУ, это был дрон украинской спецслужбы.

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Источники сообщили, что именно дрон СБУ сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, в результате чего без света осталось семь населенных пунктов.

"Россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать", – заявил источник в СБУ.

Утром 26 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию.

"Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка", – написал он.

Российские приграничные регионы – Брянская, Курская и Белгородская области – регулярно жалуются на взрывы и "атаки" якобы украинских дронов и ракет.

Вчера в российском Брянске раздался взрыв и поднялся столб дыма у дизельного завода.

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