В Брянске взрыв и столб дыма, в сети пишут об атаке БпЛА на дизельный завод – фото, видео

Днем 25 сентября в российском Брянске прозвучал взрыв и поднялся столб дыма возле дизельного завода. Об этом сообщают местные паблики в Telegram и публикуют фото и видео.

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О взрыве и дыме брянские паблики писали в 13:50.

Российский пропагандистский Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственные неназванные источники, заявил о якобы атаке дрона на дизельный завод в Брянске.

"Там начался пожар, обломки БпЛА упали на территорию предприятия", – сказано в сообщении.

Официальной информации от местных властей пока нет, но в 11:25 губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о якобы уничтожении силами российской противовоздушной обороны БПлА самолетного типа на подлете к области.

Российские приграничные регионы – Брянская, Курская и Белгородская области – регулярно жалуются на взрывы и "атаки" якобы украинских дронов и ракет.

7 сентября в российском Брянске раздались взрывы и загорелось административное здание.

8 сентября в Брянске неизвестный беспилотник упал на здание завода "Кремний Эл", одного из крупнейших в РФ производств микроэлектроники.

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