У Брянську вибух та стовп диму, в мережі пишуть про атаку БпЛА на дизельний завод – фото, відео

Вдень 25 вересня у російському Брянську пролунав вибух та піднявся стовп диму біля дизельного заводу. Про це повідомляють місцеві пабліки в Telegram та публікують фото і відео.

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Про вибух та дим брянські пабліки писали о 13:50.

Російський пропагандистський Telegram-канал Mash, посилаючись на власні неназвані джерела, заявив про нібито атаку дрона на дизельний завод у Брянську.

"Там почалася пожежа, уламки БпЛА впали на територію підприємства", – йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації від місцевої влади поки немає, але об 11:25 губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито знищення силами російської протиповітряної оборони БПЛА літакового типу на підльоті до області.

Російські прикордонні регіони – Брянська, Курська та Бєлгородська області – регулярно скаржаться на вибухи та "атаки" нібито українських дронів і ракет.

7 вересня в російському Брянську пролунали вибухи і спалахнув адміністративний будинок.

8 вересня у Брянську невідомий безпілотник упав на будівлю заводу "Кремній Ел", одного з найбільших у РФ виробництв мікроелектроніки.

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