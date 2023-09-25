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У Брянську вибух та стовп диму, в мережі пишуть про атаку БпЛА на дизельний завод – фото, відео видео

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 17:59
Відео: соцмережі
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Вдень 25 вересня у російському Брянську пролунав вибух та піднявся стовп диму біля дизельного заводу. Про це повідомляють місцеві пабліки в Telegram та публікують фото і відео.

Про вибух та дим брянські пабліки писали о 13:50.

Російський пропагандистський Telegram-канал Mash, посилаючись на власні неназвані джерела, заявив про нібито атаку дрона на дизельний завод у Брянську.

"Там почалася пожежа, уламки БпЛА впали на територію підприємства", – йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації від місцевої влади поки немає, але об 11:25 губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито знищення силами російської протиповітряної оборони БПЛА літакового типу на підльоті до області.

У Брянську вибух та стовп диму, в мережі пишуть про атаку БпЛА на дизельний завод – фото, відео

У Брянську вибух та стовп диму, в мережі пишуть про атаку БпЛА на дизельний завод – фото, відео

У Брянську вибух та стовп диму, в мережі пишуть про атаку БпЛА на дизельний завод – фото, відео
  • Російські прикордонні регіони – Брянська, Курська та Бєлгородська області – регулярно скаржаться на вибухи та "атаки" нібито українських дронів і ракет.
  • 7 вересня в російському Брянську пролунали вибухи і спалахнув адміністративний будинок.
  • 8 вересня у Брянську невідомий безпілотник упав на будівлю заводу "Кремній Ел", одного з найбільших у РФ виробництв мікроелектроніки.
Оксана Житнюк
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