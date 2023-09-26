Джерела: СБУ влаштувала "блекаут" у Курській області, дрон скинув вибухівку – фото

У Курській області внаслідок скидання вибухівки з дрона на електропідстанцію декілька населених пунктів залишились без світла. За даними джерел LIGA.net в СБУ, це був дрон української спецслужби.

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Джерела повідомили, що саме дрон СБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость Курської області, в результаті чого без світла залишилися сім населених пунктів.

"Росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", – заявило джерело в СБУ.

Вранці 26 вересня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що у селі Снагость Коренівського району український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію.

"Аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, щойно дозволить ситуація", – написав він.

Російські прикордонні регіони – Брянська, Курська та Бєлгородська області – регулярно скаржаться на вибухи та "атаки" нібито українських дронів і ракет.

Вчора у російському Брянську пролунав вибух та піднявся стовп диму біля дизельного заводу.

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