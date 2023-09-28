Росія знову атакувала Україну "шахедами". ППО збила 34 з 44 ворожих дронів

В ніч проти 28 вересня Росія атакувала Україну 44 російсько-іранськими дронами-камікадзе Shahed, Повітряні сили повідомили, що українська ППО збила 34 з них.

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За даними військових, запуски безпілотників країна-агресор здійснювала з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – тимчасово окупований Крим).

34 з 44 "шахедів" збили Сили протиповітряної оборони.

Крім того, протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня ("Орлан", "Зала", "Суперкам").

Увечері 21 вересня Росія атакувала Одеську область "Оніксами": влучила в об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Вночі 23 вересня атака по області повторилася: дві ракети влучили у рекреаційну зону під Одесою.

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