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Росіяни намагалися атакувати Одеську область "шахедами", але ППО відбило атаку – ОВА

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 08:55
Росіяни намагалися атакувати Одеську область
Мобільна вогнева група працює по "щахеду" (Скриншот з відео)
доповнено

Російські загарбники вночі 28 вересня намагалися атакувати Одеську область дронами-камікадзе Shahed, але завдяки роботі протиповітряної оборони не сталося жодних влучань та руйнувань. Про це повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Наші сили ППО відпрацювали на відмінно", – написав він.

Посадовець повідомив, що в області немає жодних влучань та руйнувань, а також постраждалих унаслідок нічної атаки.

Зафіксовано декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих "шахедів", зазначив Кіпер.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що над Одеською областю було знищено три дрони-камікадзе окупантів.

  • В ніч проти 28 вересня Росія атакувала Україну 44 російсько-іранськими дронами-камікадзе Shahed, Повітряні сили повідомили, що українська ППО збила 34 з них.

  • Ввечері 27 вересня у Миколаєві було чути звуки вибухів під час тривоги, Херсон перебував під масованим обстрілом загарбників.

  •  У ніч проти 26 вересня протиповітряна оборона збила над Україною 26 дронів-камікадзе Shahed-136, зафіксовано 12 прильотів.

Читайте також: ЗСУ: Росія атакувала під Бахмутом, Роботиним та на трьох напрямках – карта

Артем Джеріпа
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війнаодесаShahedшахед
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