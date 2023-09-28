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ЗСУ: Росія атакувала під Бахмутом, Роботиним та на трьох напрямках – карта

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 08:30
ЗСУ: Росія атакувала під Бахмутом, Роботиним та на трьох напрямках – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони відбили російські атаки під Бахмутом, Авдіївкою, Мар'їнкою, Рівнополем та Роботиним. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Впродовж доби відбулося 26 бойових зіткнень, окупанти завдали два ракетні та 57 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах України, пишуть військові.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки росіян в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку загарбників у районі населеного пункту Первомайське Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку окупанти без успіху вели наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де за минулу добу здійснили 13 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Мар'їнський напрямок на карті deepstate

На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку росіян в районі Рівнополя Донецької області.

Шахтарський напрямок на карті deepstate

На Запорізькому напрямку, загарбники намагались відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мали.

Запорізький напрямок на карті deepstate

Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають російським військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, також українські захисники знищили два розвідувальні безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ нанесли ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та шести артилерійських засобах окупантів.

  • 27 вересня Генштаб повідомляв, що окупанти припинили наступати в районі Бахмута, але атакують поблизу тимчасово окупованого Донецька та Новодарівки.
  • Речник Східного угруповання військ повідомив, що колишні бойовики терористичної Групи Вагнера, які повернулись на війну проти України, тепер працюють на Міноборони РФ або в підпорядкованих йому структурах.
  • Радник глави Офісу президента заявив, що російської терористичної Групи Вагнера більше не існує, "медійний" ефект повернення колишніх вагнерівців на Бахмутський напрямок більший, аніж його реальне значення.

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    Артем Джеріпа
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    війнаГенштабконтрнаступнаступ ЗСУ
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