Повернення вагнерівців. ЗСУ: На сході воюють кілька сотень бойовиків, не як підрозділ
27.09.2023, 20:18
Сергій Череватий (Скриншот з відео)
Колишні бойовики терористичної Групи Вагнера, які повернулись на війну проти України, тепер працюють на Міноборони РФ або в його підпорядкованих структурах, заявив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий в інтерв'ю CNN.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Він зазначив, що колишні вагнерівці приєдналися окремо, а не як підрозділ.
"Наразі їх (колишніх вагнерівців. – Ред.) кілька сотень на нашому напрямку, на східному фронті, у різних районах", — сказав Череватий.
Водночас він повідомив, що російським військам в Україні "зараз не вистачає всіх там, тому їм підійде будь-яка людина".
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ підтвердив, що вагнерівці повернулись на Бахмутський напрямок: здебільшого вагнерівці зараз йдуть на певні посади або в інструктори й особливої загрози вже не несуть.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російської терористичної Групи Вагнера більше не існує, "медійний" ефект повернення колишніх вагнерівців на Бахмутський напрямок більший, аніж його реальне значення.
- 23 вересня про повернення вагнерівців під Бахмут у складі нового підрозділу під новою вивіскою та з командуванням Андрія "Сивого" Трошева писали z-канали окупантів, стверджуючи, що туди їдуть бойовики, які "відкололися" від організації після бунту Пригожина.
- Один із бійців ЗСУ підтвердив, що вагнерівці швидко змінили командирів і повернулися на позиції під Бахмутом у Донецькій області.
Читайте також: Терористична Група Вагнера наразі не воює в Україні, є окремі бойовики – ГУР
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі