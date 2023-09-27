Повернення вагнерівців. ЗСУ: На сході воюють кілька сотень бойовиків, не як підрозділ

Колишні бойовики терористичної Групи Вагнера, які повернулись на війну проти України, тепер працюють на Міноборони РФ або в його підпорядкованих структурах, заявив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий в інтерв'ю CNN.

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Він зазначив, що колишні вагнерівці приєдналися окремо, а не як підрозділ.

"Наразі їх (колишніх вагнерівців. – Ред.) кілька сотень на нашому напрямку, на східному фронті, у різних районах", — сказав Череватий.

Водночас він повідомив, що російським військам в Україні "зараз не вистачає всіх там, тому їм підійде будь-яка людина".

Речник Східного угруповання військ ЗСУ підтвердив, що вагнерівці повернулись на Бахмутський напрямок: здебільшого вагнерівці зараз йдуть на певні посади або в інструктори й особливої загрози вже не несуть.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російської терористичної Групи Вагнера більше не існує, "медійний" ефект повернення колишніх вагнерівців на Бахмутський напрямок більший, аніж його реальне значення.

23 вересня про повернення вагнерівців під Бахмут у складі нового підрозділу під новою вивіскою та з командуванням Андрія "Сивого" Трошева писали z-канали окупантів, стверджуючи, що туди їдуть бойовики, які "відкололися" від організації після бунту Пригожина.

Один із бійців ЗСУ підтвердив, що вагнерівці швидко змінили командирів і повернулися на позиції під Бахмутом у Донецькій області.

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