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Возвращение вагнеровцев. ВСУ: На востоке воюют пару сотен боевиков, не как подразделение

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 20:18
Возвращение вагнеровцев. ВСУ: На востоке воюют пару сотен боевиков, не как подразделение - Фото
Сергей Череватый (Скриншот по видео)

Бывшие боевики террористической Группы Вагнера, которые вернулись на войну против Украины, теперь работают на Минобороны РФ или в его подчиненных структурах, заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в интервью CNN.

Он отметил, что бывшие вагнеровцы присоединились по отдельности, а не как подразделение.

"Сейчас их [бывших вагнеровцев. – Ред.] несколько сотен на нашем направлении, на восточном фронте, в разных районах", — сказал Череватый.

В то же время он сообщил, что российским войскам в Украине "сейчас не хватает всех там, поэтому им подойдет любой человек".

  • Представитель Восточной группировки войск ВСУ подтвердил, что вагнеровцы вернулись на Бахмутское направление: в основном вагнеровцы сейчас идут на определенные должности или в инструкторы и особой угрозы уже не представляют.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российской террористической Группы Вагнера больше не существует, "медийный" эффект возвращения бывших вагнеровцев на Бахмутское направление больше, чем его реальное значение.
  • 23 сентября о возвращении вагнеровцев под Бахмут в составе нового подразделения под новой вывеской и с командованием Андрея "Седого" Трошева писали z-каналы оккупантов, утверждая, что туда едут боевики, которые "откололись" от организации после бунта Пригожина.
  • Один из бойцов ВСУ подтвердил, что вагнеровцы быстро сменили командиров и вернулись на позиции под Бахмутом в Донецкой области.

Читайте также: Террористическая Группа Вагнера сейчас не воюет в Украине, есть отдельные боевики – ГУР

Артём Джерипа
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