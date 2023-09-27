Возвращение вагнеровцев. ВСУ: На востоке воюют пару сотен боевиков, не как подразделение
27.09.2023, 20:18
Сергей Череватый (Скриншот по видео)
Бывшие боевики террористической Группы Вагнера, которые вернулись на войну против Украины, теперь работают на Минобороны РФ или в его подчиненных структурах, заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в интервью CNN.
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Он отметил, что бывшие вагнеровцы присоединились по отдельности, а не как подразделение.
"Сейчас их [бывших вагнеровцев. – Ред.] несколько сотен на нашем направлении, на восточном фронте, в разных районах", — сказал Череватый.
В то же время он сообщил, что российским войскам в Украине "сейчас не хватает всех там, поэтому им подойдет любой человек".
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ подтвердил, что вагнеровцы вернулись на Бахмутское направление: в основном вагнеровцы сейчас идут на определенные должности или в инструкторы и особой угрозы уже не представляют.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российской террористической Группы Вагнера больше не существует, "медийный" эффект возвращения бывших вагнеровцев на Бахмутское направление больше, чем его реальное значение.
- 23 сентября о возвращении вагнеровцев под Бахмут в составе нового подразделения под новой вывеской и с командованием Андрея "Седого" Трошева писали z-каналы оккупантов, утверждая, что туда едут боевики, которые "откололись" от организации после бунта Пригожина.
- Один из бойцов ВСУ подтвердил, что вагнеровцы быстро сменили командиров и вернулись на позиции под Бахмутом в Донецкой области.
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