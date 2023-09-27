Возвращение вагнеровцев. ВСУ: На востоке воюют пару сотен боевиков, не как подразделение

Бывшие боевики террористической Группы Вагнера, которые вернулись на войну против Украины, теперь работают на Минобороны РФ или в его подчиненных структурах, заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в интервью CNN.

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Он отметил, что бывшие вагнеровцы присоединились по отдельности, а не как подразделение.

"Сейчас их [бывших вагнеровцев. – Ред.] несколько сотен на нашем направлении, на восточном фронте, в разных районах", — сказал Череватый.

В то же время он сообщил, что российским войскам в Украине "сейчас не хватает всех там, поэтому им подойдет любой человек".

Представитель Восточной группировки войск ВСУ подтвердил, что вагнеровцы вернулись на Бахмутское направление: в основном вагнеровцы сейчас идут на определенные должности или в инструкторы и особой угрозы уже не представляют.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российской террористической Группы Вагнера больше не существует, "медийный" эффект возвращения бывших вагнеровцев на Бахмутское направление больше, чем его реальное значение.

23 сентября о возвращении вагнеровцев под Бахмут в составе нового подразделения под новой вывеской и с командованием Андрея "Седого" Трошева писали z-каналы оккупантов, утверждая, что туда едут боевики, которые "откололись" от организации после бунта Пригожина.

Один из бойцов ВСУ подтвердил, что вагнеровцы быстро сменили командиров и вернулись на позиции под Бахмутом в Донецкой области.

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