Террористическая Группа Вагнера сейчас не воюет в Украине, есть отдельные боевики – ГУР

Террористическая группировка Вагнера как структура пока не участвует в боевых действиях в Украине. Воюют отдельные боевики, но это не носит системного характера, рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии для LIGA.net.

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"Если мы говорим о присутствии вагнеровцев в Украине, то имеется в виду структурно. Террористическая организация ЧВК "Вагнер" в Украине сегодня не воюет. И в ближайшее время не планируется ее вовлечение в полномасштабную войну России против Украины", – сказал он.

Представитель ГУР добавил, что эта ситуация отслеживается.

Юсов отметил, что отдельные террористы с опытом боевых действий, в частности среди вагнеровцев, воюют против Украины, но это не носит системного характера.

В июне начальник ГУР Буданов сообщил, что наемники террористической Группы Вагнера больше не будут воевать против Украины.

Юсов сообщил, что террористическая Группа Вагнера давно присутствует в Африке и сейчас, собственно, возвращается к своей традиционной активности там. По его словам, Пригожин не действует исключительно автономно, а ГУР будет присутствовать "везде, где в этом будут нуждаться национальные интересы Украины".

По словам представителя ГУР, Беларусь изначально не рассматривалась как основное направление для действий террористической группы Вагнера, а являлась инструментом временного решения вопроса вагнеровцев для российского диктатора.

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