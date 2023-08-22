Спасти имидж Путина. Беларусь для Вагнера с самого начала не основное направление – ГУР
Беларусь изначально не рассматривалась как основное направление для действий террористической группы Вагнера, а являлась инструментом временного решения вопроса вагнеровцев для российского диктатора Владимира Путина. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии для LIGA.net.
"Это, скорее, требовалось собственно для спасения имиджа режима Путина, и с самого начала это [белорусское направление] не рассматривалось как основное направление для действий Вагнера", – отметил он.
Ранее ГУР сообщало, что активность вагнеровцев в Беларуси в большей степени будет носить формальный характер, государство будет использоваться как логистический центр боевиков и, "безусловно", для разного рода информационно-психологических спецопераций, отметил Юсов.
"То есть то, что мы видели позже с рядом информационных провокаций на беларуско-польской границе, на границе со странами Балтии и, безусловно, в отношении Украины, — это, собственно, и были российские ИПСО, о чем отдельно предупреждали", – сообщил представитель ГУР.
- Юсов сообщил, что террористическая группа Вагнера давно присутствует в Африке и сейчас, собственно, возвращается к своей традиционной активности там. По его словам, Пригожин не действует исключительно автономно, а ГУР будет присутствовать "везде, где этого потребуют национальные интересы Украины".
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- В июле вагнеровцы начали прибывать в Беларусь. ГУР сообщало, что задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.
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