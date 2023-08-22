UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спасти имидж Путина. Беларусь для Вагнера с самого начала не основное направление – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 16:35
Спасти имидж Путина. Беларусь для Вагнера с самого начала не основное направление – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Скриншот по видео)

Беларусь изначально не рассматривалась как основное направление для действий террористической группы Вагнера, а являлась инструментом временного решения вопроса вагнеровцев для российского диктатора Владимира Путина. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии для LIGA.net.

"Это, скорее, требовалось собственно для спасения имиджа режима Путина, и с самого начала это [белорусское направление] не рассматривалось как основное направление для действий Вагнера", – отметил он.

Ранее ГУР сообщало, что активность вагнеровцев в Беларуси в большей степени будет носить формальный характер, государство будет использоваться как логистический центр боевиков и, "безусловно", для разного рода информационно-психологических спецопераций, отметил Юсов.

"То есть то, что мы видели позже с рядом информационных провокаций на беларуско-польской границе, на границе со странами Балтии и, безусловно, в отношении Украины, — это, собственно, и были российские ИПСО, о чем отдельно предупреждали", – сообщил представитель ГУР.

Читайте также: Спецназовцам "Шамана" уже удалось ликвидировать высокопоставленных российских офицеров – ГУР

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавладимир путинбеларусьевгений пригожинВагнервагнеровцымятеж
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 