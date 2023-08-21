Спецназовцам "Шамана" уже удалось ликвидировать высокопоставленных офицеров россиян – ГУР

Элитному батальону Главного управления разведки "Шаман" удалось ликвидировать высокопоставленных российских офицеров. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью СМИ "Українські новини".

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"Называть фамилии и подразделения мы не будем, но мы говорим о работе ГУР. Такие примеры есть, работа продолжается. Самих военных преступников много, поэтому работы хватит", – сказал он.

Юсова спросили, сосредоточится ли "Шаман" только на ликвидации российских офицеров и будут ли другие категории преступников.

По его словам, в первую очередь все военные преступники и госизменники должны понести наказание в рамках действующего украинского законодательства и международного права.

"Каждый такой преступник может не ждать и сдаться украинскому правосудию или в другом государстве, где распространяется юрисдикция международного трибунала. В противном случае такие же себя подвергают опасности. С 2014 года мы видим, что большое количество оккупантов, военных преступников и предателей не дождались трибунала", – заметил представитель ГУР.

На вопрос, работает ли "Шаман" только на оккупированных территориях или по всему миру, Юсов ответил, что на сегодняшний день врагом номер один является Россия.

"Но если говорить о работе ГУР МО, то она так или иначе предполагает деятельность и взаимодействие со многими государствами по разным точкам мира ", – ответил он.

7 августа ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.

9 августа The Times со ссылкой на бойца подразделения "Шаман" заявило о новой задаче батальона: убить высокопоставленных российских офицеров.

Юсов заявил, что спецслужбы Запада не могут ликвидировать российского диктатора Путина потому, что Россия остается государством с разветвленной сетью спецслужб и структур безопасности.

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