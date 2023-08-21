Спецпризначенцям "Шамана" вже вдалось ліквідувати високопоставлених російських офіцерів – ГУР

Елітному батальйону Головного управління розвідки "Шаман" вдалось ліквідувати високопоставлених російських офіцерів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю ЗМІ "Українські новини".

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"Називати прізвища та підрозділи ми не будемо, але ми говоримо про роботу ГУР. Такі приклади є, робота триває. Самих воєнних злочинців багато, тому роботи вистачить", – сказав він.

Юсова запитали, чи зосередиться "Шаман" тільки на ліквідації російських офіцерів і чи будуть інші категорії злочинців.

За його словами, насамперед всі воєнні злочинці та держзрадники мають понести покарання в межах чинного українського законодавства і міжнародного права.

"Кожен такий злочинець може не чекати й здатися українському правосуддю або ж в іншій державі, де поширюється юрисдикція міжнародного трибуналу. В іншому випадку такі самі себе наражають на небезпеку. З 2014 року ми бачимо, що велика кількість окупантів, воєнних злочинців та зрадників не дочекались трибуналу", – зауважив представник ГУР.

На запитання, чи працює "Шаман" лише на окупованих територіях або по всьому світу, Юсов відповів, що на сьогодні ворогом номер один є Росія.

"Але якщо говорити про роботу ГУР МО, то вона так чи інакше передбачає діяльність та взаємодію з багатьма державами по різних точках світу", – відповів він.

7 серпня ГУР повідомило, що проводить успішні операції на лівому березі окупованої Херсонщини: бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів.

9 серпня The Times з посиланням на бійця підрозділу "Шаман" заявило про нове завдання батальйону: вбити високопоставлених російських офіцерів.

Юсов заявив, що спецслужби Заходу не можуть ліквідувати російського диктатора Путіна тому, що Росія залишається державою з розгалуженою мережею спецслужб та безпекових структур.

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