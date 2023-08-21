ГУР: Відставки Шойгу та Герасимова вимагає верхівка ФСБ

Керівництво Федеральної служби безпеки РФ намагається домогтись звільнення міністра оборони окупантів Сергія Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. Між ними існує реальний конфлікт, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна. Раніше про це писала агенція Bloomberg.

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Клани кремлівського режиму продовжують внутрішню боротьбу на тлі все більш відчутних втрат на фронті та "неадекватних дій" російського диктатора Володимира Путіна, який "демонструє слабкість", зазначив представник ГУР.

"Воєнна розвідка України підтверджує спроби ФСБ змінити керівництво російського Міноборони. Цей внутрішній конфлікт триває, а переможцем у ньому може бути лише одна зі сторін. Однак поки неясно, яка зі сторін візьме гору в цьому протистоянні", – сказав представник ГУР.

Конфлікт між ФСБ та керівництвом російської армії є продовженням "заколоту" ватажка терористичної Групи Вагнера Євгена Пригожина, уточнив він.

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Спроба збройного походу терористичного угруповання Вагнера на Москву "поглибила лінії розколу всередині кремлівської верхівки", але це все — прямий наслідок агресивної злочинної політики РФ, сказав Черняк.

За його словами, наразі ГУР "ретельно спостерігає" за перебігом конфлікту, чистками генералітету, арештами, спецзаходами та загадковими смертями представників силових еліт Росії.

"Виглядає так, що кремлівський немолодий вождь через шалену військову авантюру опинився силоміць посадженим на шпагат між наближеними кланами: і всидіти важко, і піднятися боляче. Якщо якийсь клан раптом знову почне стрімкий рух не в тому напрямку, то конструкція взагалі може посипатись", – зазначив Черняк.

Заступник начальника ГУР пояснив, що міністр оборони РФ Шойгу навряд зміг би обіймати найвищу посаду у Росії, хоча і може мати високі амбіції.

The Wall Street Journal писав, що у плани збройного заколоту терористичної Групи Вагнера та його ватажка Пригожина входило захоплення міністра оборони Шойгу та голови генштабу Герасимова.

Представник ГУР Юсов заявив, що спецслужби Заходу не можуть ліквідувати російського диктатора Путіна тому, що Росія залишається державою з розгалуженою мережею спецслужб та безпекових структур.

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