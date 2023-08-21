ГУР: Отставки Шойгу и Герасимова требует верхушка ФСБ

Руководство Федеральной службы безопасности РФ пытается добиться увольнения министра обороны оккупантов Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова. Между ними существует реальный конфликт, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина. Ранее об этом писало агентство Bloomberg.

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Кланы кремлевского режима продолжают внутреннюю борьбу на фоне все более ощутимых потерь на фронте и "неадекватных действий" российского диктатора Владимира Путина, который "демонстрирует слабость", отметил представитель ГУР.

"Военная разведка Украины подтверждает попытки ФСБ сменить руководство российского Минобороны. Этот внутренний конфликт продолжается, а победителем в нем может быть только одна из сторон. Однако пока неясно, какая из сторон возобладает в этом противостоянии", – сказал представитель ГУР.

Конфликт между ФСБ и руководством российской армии является продолжением "мятежа" главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина, уточнил он.

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Попытка вооруженного похода террористической группировки Вагнера на Москву "углубила линии раскола внутри кремлевской верхушки", но это все прямое последствие агрессивной преступной политики РФ, сказал Черняк.

По его словам, в настоящее время ГУР "тщательно наблюдает" за ходом конфликта, чистками генералитета, арестами, спецмерами и загадочными смертями представителей силовых элит России.

"Выглядит так, что кремлевский пожилой вождь из-за бешеной военной авантюры оказался силой посаженным на шпагат между приближенными кланами: и усидеть тяжело, и подняться больно. Если какой-то клан вдруг снова начнет стремительное движение не в том направлении, то конструкция вообще может посыпаться", – отметил Черняк.

Заместитель начальника ГУР пояснил, что министр обороны РФ Шойгу вряд ли смог бы занимать самую высокую должность в России, хотя и может иметь высокие амбиции.

The Wall Street Journal писал, что в планы вооруженного мятежа террористической Группы Вагнера и его главаря Пригожина входил захват министра обороны Шойгу и главы генштаба Герасимова.

Представитель ГУР Юсов заявил, что спецслужбы Запада не могут ликвидировать российского диктатора Путина потому, что Россия остается государством с разветвленной сетью спецслужб и структур безопасности.

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