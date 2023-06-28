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Пригожин хотел захватить Шойгу и Герасимова, у него могло получиться – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 18:37
Пригожин хотел захватить Шойгу и Герасимова, у него могло получиться – WSJ - Фото
Сергей Шойгу, Владимир Путин, Валерий Герасимов (Фото: Михаил Климентьев/ЕРА)

В планы вооруженного мятежа российской террористической группировки Вагнера и ее главаря Евгения Пригожина входил захват министра обороны Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Издание со ссылкой на источники в разведслужбах западных стран утверждает, что российское ФСБ и зарубежные разведслужбы перехватили обмен сообщениями главарей террористов Вагнера с обсуждениями планов вооруженного мятежа за два дня до его начала. В числе прочего, террористы обсуждали планы захватить главу минобороны и генштаба РФ. 

Источники издания считают, что до утечки информации в спецслужбы план имел хорошие шансы на успех, однако террористам пришлось начать его выполнение раньше, чем планировалось, и это в итоге привело к провалу. 

Представители западных разведслужб считают, что некоторые высокопоставленные военные РФ, включая командующего ВКС РФ Сергея Суровикина, были в курсе намерений мятежников и предполагалось их участие в планах мятежа.

  • 24 июня 2023 года Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам ЧВК Вагнера.
  • Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.
  • 27 июня глава Комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон.

Читайте также: Пентагон: Террористы Вагнера все еще находятся в Украине, несмотря на "мятеж" Пригожина

Сергей Бережной
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