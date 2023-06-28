Суровикин заранее знал о планах Пригожина – The New York Times

Американская газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке США пишет, что заместитель командующего оккупационной группировкой в Украине Сергей Суровикин якобы знал о планах главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина устроить "мятеж" против российского руководства.

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По данным разведки, в Вашингтоне сейчас пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину спланировать "бунт".

Кроме того, отмечают журналисты, существуют признаки того, что другие российские генералы тоже могли поддержать попытку вооруженного "мятежа" Пригожина.

Американские чиновники, на слова которых ссылается NYT, убеждены, что главарь "вагнеровцев" не пошел бы "бунтовать" против руководства России, если бы не был уверен в том, что у него есть союзники в виде российских генералов.

Американские чиновники предполагают, что союз между генералом Суровикиным и Пригожиным мог бы объяснить, почему основатель ЧВК "Вагнер" все еще жив, несмотря на захват большого российского военного узла и приказ о вооруженном походе на Москву.

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Собеседники NYT предполагают, что российский диктатор Владимир Путин может полностью возложить вину на Пригожина, однако не исключают, что он также может отстранить Суровикина, если его причастность к "мятежу" Вагнера будет доказана.

Устранение Суровикина, которого на Западе считают более компетентным и безжалостным, чем других членов российского командования, несомненно, пошло бы на пользу начавшей контрнаступление Украине, пишут журналисты.

Источники NYT подчеркнули, что у США и их союзников пока есть лишь предварительная информация о случившемся, отметив, что официальные лица пытаются публично не обсуждать "мятеж" Пригожина, чтобы не давать российской пропаганде лишнего повода говорить, что его якобы "организовал Запад".

24 июня 2023 года Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам ЧВК "Вагнер".

Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.

27 июня глава Комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон.

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