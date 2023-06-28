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Лукашенко, вероятно, может использовать "вагнеровцев" для уравновешивания Кремля – ISW

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 06:30
Лукашенко, вероятно, может использовать
Александр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) считает, что беларуский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, планирует взять террористов группы Вагнера под свой контроль с целью уравновесить кампанию Кремля по поглощению Беларуси.

По мнению аналитиков, Лукашенко стремится установить "жесткий контроль" над силами Вагнера, если/когда те будут в Беларуси.

Кроме того, как считают в ISW, чтобы замедлить кампанию по поглощению Беларуси, Лукашенко может использовать российское ядерное оружие, полученное накануне.

Эксперты отмечают, что продолжающаяся борьба за власть между российским диктатором Владимиром Путиным, Лукашенко и главарем террористов группы Вагнера Евгением Пригожиным еще не закончилась и будет иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, которые могут быть полезны для Украины.

Читайте также: Россия хочет поглотить Беларусь до 2030 года – журналисты нашли документ

Милана Головань
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александр лукашенковладимир путиневгений пригожинВагнер
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