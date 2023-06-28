Лукашенко, вероятно, может использовать "вагнеровцев" для уравновешивания Кремля – ISW

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) считает, что беларуский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, планирует взять террористов группы Вагнера под свой контроль с целью уравновесить кампанию Кремля по поглощению Беларуси.

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По мнению аналитиков, Лукашенко стремится установить "жесткий контроль" над силами Вагнера, если/когда те будут в Беларуси.

Кроме того, как считают в ISW, чтобы замедлить кампанию по поглощению Беларуси, Лукашенко может использовать российское ядерное оружие, полученное накануне.

Эксперты отмечают, что продолжающаяся борьба за власть между российским диктатором Владимиром Путиным, Лукашенко и главарем террористов группы Вагнера Евгением Пригожиным еще не закончилась и будет иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, которые могут быть полезны для Украины.

27 июня 2023 года Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" будут обучать белорусскую армию.

Секретарь СНБО Данилов уверен, что Лукашенко не разрешил бы никаких лагерей Вагнера в Беларуси, говорит это ИПСО РФ.

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