Лукашенко, вероятно, может использовать "вагнеровцев" для уравновешивания Кремля – ISW
Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) считает, что беларуский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, планирует взять террористов группы Вагнера под свой контроль с целью уравновесить кампанию Кремля по поглощению Беларуси.
По мнению аналитиков, Лукашенко стремится установить "жесткий контроль" над силами Вагнера, если/когда те будут в Беларуси.
Кроме того, как считают в ISW, чтобы замедлить кампанию по поглощению Беларуси, Лукашенко может использовать российское ядерное оружие, полученное накануне.
Эксперты отмечают, что продолжающаяся борьба за власть между российским диктатором Владимиром Путиным, Лукашенко и главарем террористов группы Вагнера Евгением Пригожиным еще не закончилась и будет иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, которые могут быть полезны для Украины.
- 27 июня 2023 года Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" будут обучать белорусскую армию.
- Секретарь СНБО Данилов уверен, что Лукашенко не разрешил бы никаких лагерей Вагнера в Беларуси, говорит это ИПСО РФ.
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