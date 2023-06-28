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Лукашенко, ймовірно, може використати "вагнерівців" для врівноваження Кремля – ISW

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 06:30
Лукашенко, ймовірно, може використати
Олександр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко, ймовірно, планує взяти терористів групи Вагнера під свій контроль з метою врівноважити кампанію Кремля з поглинання Білорусі.

На думку аналітиків, Лукашенко прагне встановити "жорсткий контроль" над силами Вагнера, якщо/коли ті будуть у Білорусі.

Крім того, як вважають в ISW, щоб уповільнити кампанію з поглинання Білорусі, Лукашенко може використати російську ядерну зброю, яку отримав напередодні.

Експерти зазначають, що триваюча боротьба за владу між російським диктатором Володимиром Путіним, Лукашенком і ватажком терористів групи Вагнера Євгенієм Пригожиним ще не закінчилася і матиме короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть бути корисними для України.

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Мілана Головань
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Олександр лукашенковолодимир путінєвгеній пригожинВагнер
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