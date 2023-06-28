Лукашенко, ймовірно, може використати "вагнерівців" для врівноваження Кремля – ISW

Вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко, ймовірно, планує взяти терористів групи Вагнера під свій контроль з метою врівноважити кампанію Кремля з поглинання Білорусі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На думку аналітиків, Лукашенко прагне встановити "жорсткий контроль" над силами Вагнера, якщо/коли ті будуть у Білорусі.

Крім того, як вважають в ISW, щоб уповільнити кампанію з поглинання Білорусі, Лукашенко може використати російську ядерну зброю, яку отримав напередодні.

Експерти зазначають, що триваюча боротьба за владу між російським диктатором Володимиром Путіним, Лукашенком і ватажком терористів групи Вагнера Євгенієм Пригожиним ще не закінчилася і матиме короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть бути корисними для України.

27 червня 2023 року Лукашенко заявив, що "вагнерівці" навчатимуть білоруську армію.

Секретар РНБО Данілов впевнений, що Лукашенко не дозволив би жодних таборів Вагнера у Білорусі, каже, це ІПСО РФ.

Читайте також: Росія хоче поглинути Білорусь до 2030 року – журналісти знайшли документ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.