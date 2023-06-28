Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина – The New York Times

Американська газета The New York Times з посиланням на джерела у розвідці США пише, що заступник командувача окупаційним угрупованням в Україні Сергій Суровікін нібито заздалегідь знав про плани ватажка терористів Групи Вагнера Євгенія Пригожина влаштувати "заколот" проти російського керівництва.

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За даними розвідки, у Вашингтоні зараз намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін Пригожину спланувати "бунт".

Крім того, зазначають журналісти, існують ознаки того, що інші російські генерали також могли підтримати спробу збройного "заколоту" Пригожина.

Американські чиновники, на слова яких посилається NYT, переконані, що ватажок "вагнерівців" не пішов би "бунтувати" проти керівництва Росії, якби не був упевнений в тому, що у нього є союзники у вигляді російських генералів.

Американські чиновники припускають, що союз між генералом Суровікіним і Пригожиним міг би пояснити, чому засновник ПВК "Вагнер" все ще живий, попри захоплення великого російського військового вузла та наказ про збройний похід на Москву.

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Співрозмовники NYT припускають, що російський диктатор Володимир Путін може повністю покласти провину на Пригожина, проте не виключають, що він також може відсторонити Суровікіна, якщо його причетність до "заколоту" Вагнера буде доведено.

Усунення Суровікіна, якого на Заході вважають більш компетентним та безжальним, ніж інших членів російського командування, безсумнівно, пішло б на користь Україні, яка розпочала контрнаступ, пишуть журналісти.

Джерела NYT підкреслили, що США та їхні союзники поки мають лише попередню інформацію про те, що сталося, зазначивши, що офіційні особи намагаються публічно не обговорювати "заколот" Пригожина, щоб не давати російській пропаганді зайвого приводу говорити, що його нібито "організував Захід".

24 червня 2023 року Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах ПВК "Вагнер".

Увечері того ж дня Пригожин, за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.

27 червня голова Комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що Пригожин перебуває в одному з готелів у Мінську в номері без вікон.

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