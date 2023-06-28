Пригожин хотів захопити Шойгу та Герасимова, у нього могло вийти – WSJ

У плани збройного заколоту російського терористичного угруповання Вагнера та його ватажка Євгена Пригожина входило захоплення міністра оборони Сергія Шойгу та голови генштабу Валерія Герасимова. Про це пише The Wall Street Journal.

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Видання з посиланням на джерела у розвідслужбах західних країн стверджує, що російське ФСБ та закордонні розвідслужби перехопили обмін повідомленнями ватажків терористів Вагнера з обговореннями планів збройного заколоту за два дні до його початку. Серед іншого, терористи обговорювали плани захопити голову міноборони та генштабу РФ.

Джерела видання вважають, що до витоку інформації у спецслужби план мав добрі шанси на успіх, проте терористам довелося розпочати його виконання раніше, ніж планувалося, і це призвело до провалу.

Представники західних розвідслужб вважають, що деякі високопосадовці РФ, включно з командувачем ПКС РФ Сергієм Суровікіним, були в курсі намірів бунтівників і передбачалася їх участь у планах заколоту.

24 червня 2023 року Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах ПВК Вагнера.

Увечері того ж дня Пригожин за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.

27 червня голова Комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що Пригожин знаходиться в одному з готелів у Мінську в номері без вікон.

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