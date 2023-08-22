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Врятувати імідж Путіна. Білорусь для Вагнера з самого початку не основний напрямок – ГУР

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 16:35
Врятувати імідж Путіна. Білорусь для Вагнера з самого початку не основний напрямок – ГУР - Фото
Андрій Юсов (Скриншот з відео)

Білорусь з самого початку не розглядалась як основний напрямок для дій терористичної групи Вагнера, а була інструментом тимчасового розв'язання питання вагнерівців для російського диктатора Володимира Путіна. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі для LIGA.net.

"Це, швидше, було потрібно власне для порятунку іміджу режиму Путіна, і з самого початку цей [білоруський напрямок] не розглядався як основний напрямок для дій Вагнера", – зазначив він.

Раніше ГУР повідомляло, що активність вагнерівців у Білорусі більшою мірою матиме формальний характер, держава використовуватиметься як логістичний центр бойовиків і, "безумовно", для різного роду інформаційно-психологічних спецоперацій, зауважив Юсов.

"Тобто те, що ми бачили пізніше з низкою інформаційних провокацій на білорусько-польському кордоні, на кордоні з країнами Балтії і, безумовно, стосовно України, — це, власне, і були російські ІПСО, про що окремо попереджали", – повідомив представник ГУР.

  • Юсов повідомив, що терористична група Вагнера давно присутня в Африці й зараз, власне, повертається до своєї традиційної активності там. За його словами, Пригожин не діє виключно автономно, а ГУР буде присутнє "скрізь, де цього потребуватимуть національні інтереси України".
  • Ввечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного ж дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
  • У липні вагнерівці почали прибувати до Білорусі. ГУР повідомляло, що завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.

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Артем Джеріпа
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БІЛОРУСЬвійнаволодимир путінвагнерівціЄвген ПригожинВагнерзаколот
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