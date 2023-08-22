Терористична Група Вагнера наразі не воює в Україні, є окремі бойовики – ГУР

Терористичне угруповання Вагнера як структура наразі не бере участі у бойових діях в Україні. Воюють окремі бойовики, але це не має системного характеру, розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі для LIGA.net.

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"Якщо ми говоримо про присутність вагнерівців в України, то мається на увазі структурно. Терористична організація ПВК "Вагнер" в Україні сьогодні не воює. І найближчим часом не планується її залучення до повномасштабної війни Росії проти України", – сказав він.

Представник ГУР додав, що ця ситуація відстежується.

Юсов зауважив, що окремі терористи з досвідом бойових дій, зокрема серед вагнерівців, воюють проти України, але це не має системного характеру.

У червні начальник ГУР Буданов повідомив, що найманці терористичної Групи Вагнера більше не будуть воювати проти України

Юсов повідомив, що терористична Група Вагнера давно присутня в Африці й зараз, власне, повертається до своєї традиційної активності там. За його словами, Пригожин не діє виключно автономно, а ГУР буде присутнє "скрізь, де цього потребуватимуть національні інтереси України".

За словами представника ГУР, Білорусь з самого початку не розглядалась як основний напрямок для дій терористичної групи Вагнера, а була інструментом тимчасового розв'язання питання вагнерівців для російського диктатора.

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