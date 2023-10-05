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Нічна атака. Сили оборони знищили 24 з 29 "шахедів" – Повітряні сили

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05.10.2023, 07:52
Нічна атака. Сили оборони знищили 24 з 29
Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративний скриншот з відео)

Сили оборони знищили 24 з 29 дронів-камікадзе типу Shahed, якими окупанти атакували вночі 5 жовтня, повідомляють Повітряні сили.

Загарбники атакували "шахедами" з південного напрямку – з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Загалом Сили оборони зафіксували пуски 29 дронів-камікадзе.

Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищили 24 "шахеди" у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей, повідомили захисники.

  • Ввечері 4 жовтня Росія атакувала Одеську область групою дронів-камікадзе з акваторії Чорного моря. Через 20 хвилин після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи – місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони.
  • Росія у ніч проти 1 жовтня атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, були влучання у різних регіонах.
  • Російські загарбники вночі 28 вересня намагалися атакувати Одеську область дронами-камікадзе Shahed, але завдяки роботі протиповітряної оборони не сталося жодних влучань та руйнувань.

Читайте також: Росія перекидає кораблі до Новоросійська. ЗСУ: Не убезпечить від ударів по Україні

Артем Джеріпа
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війнаповітряні силиShahedшахед
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