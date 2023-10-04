Росія запустила на Одеську область групи ударних дронів. Влада пише про роботу ППО

Ввечері 4 жовтня Росія спрямувала на Одеську область групу ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Через 20 хвилин після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи – місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони. Джерело LIGA.net в обласному центрі підтвердило віддалені звуки вибухів.

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О 22:55 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ заявили про те, що група "шахедів" прямує у бік Южного та Коблево.

За даними моніторингових каналів, йдеться про рух семи груп ворожих безпілотників.

О 23:12 глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив про роботу ППО та закликав містян не виходити з укриттів до відбою тривоги.

О 23:26 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано вхід у повітряний простір Одещини другої групи дронів.

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