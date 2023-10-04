Россия запустила на Одесскую область группы ударных дронов. Власти пишут о работе ПВО

Вечером 4 октября Россия направила в Одесскую область группу ударных беспилотников из акватории Черного моря. Через 20 минут после объявления воздушной тревоги раздались взрывы – местные власти заявили о работе противовоздушной обороны. Источник LIGA.net в областном центре подтвердил отдаленные звуки взрывов.

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В 22:55 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ заявили о том, что группа "шахедов" направилась в сторону Южного и Коблево.

По данным мониторинговых каналов, речь идет о движении семи групп вражеских беспилотников.

В 23:12 глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил о работе ПВО и призвал горожан не выходить из укрытий до отбоя тревоги.

В 23:26 Воздушные силы сообщили, что зафиксирован вход в воздушное пространство Одесской области второй группы дронов.

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