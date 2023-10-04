UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия запустила на Одесскую область группы ударных дронов. Власти пишут о работе ПВО

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 23:36
Россия запустила на Одесскую область группы ударных дронов. Власти пишут о работе ПВО - Фото
Коблево (Фото: открытые источники)

Вечером 4 октября Россия направила в Одесскую область группу ударных беспилотников из акватории Черного моря. Через 20 минут после объявления воздушной тревоги раздались взрывы – местные власти заявили о работе противовоздушной обороны. Источник LIGA.net в областном центре подтвердил отдаленные звуки взрывов.

В 22:55 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ заявили о том, что группа "шахедов" направилась в сторону Южного и Коблево.

По данным мониторинговых каналов, речь идет о движении семи групп вражеских беспилотников.

В 23:12 глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил о работе ПВО и призвал горожан не выходить из укрытий до отбоя тревоги.

В 23:26 Воздушные силы сообщили, что зафиксирован вход в воздушное пространство Одесской области второй группы дронов.

Новость дополняется...

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаОдессаОлег Киперпво
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 