Россия ударила дронами по порту Измаила. Переправа на границе с Румынией остановлена

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по порту в Измаильском районе. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, враг атаковал регион три с половиной часа, зафиксированы прилеты по пограничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района.

Было повреждено зернохранилище, загорелись девять грузовиков, пожар ликвидирован.

Пострадавших нет, все службы работают на местах.

Кипер заявил, что функционирование паромной переправы на границе с Румынией временно остановлено.

В Силах обороны юга Украины заявили, что противовоздушная оборона сбила 11 дронов — три в Одесской области и восемь в Николаевской.

Военные отметили, что россияне использовали тактику сложных маневров, БПЛА несколько раз меняли курс и шли вдоль линии государственной границы.

Утром 6 октября россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.

5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Еще семь человек ранены, разбор завалов продолжается. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в селе фактически на момент обстрела проживало около 100 человек. Он также уточнил, что местные жители находились на поминках погибшего военного.

Президент Зеленский об ударе по Грозе: К сожалению, только ЗРК Patriot может защитить украинцев.

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