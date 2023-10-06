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Россия ударила дронами по порту Измаила. Переправа на границе с Румынией остановлена

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 07:50
Россия ударила дронами по порту Измаила. Переправа на границе с Румынией остановлена - Фото
Мобильная группа ПВО (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по порту в Измаильском районе. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, враг атаковал регион три с половиной часа, зафиксированы прилеты по пограничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. 

Было повреждено зернохранилище, загорелись девять грузовиков, пожар ликвидирован. 

Пострадавших нет, все службы работают на местах.

Кипер заявил, что функционирование паромной переправы на границе с Румынией временно остановлено. 

В Силах обороны юга Украины заявили, что противовоздушная оборона сбила 11 дронов — три в Одесской области и восемь в Николаевской. 

Военные отметили, что россияне использовали тактику сложных маневров, БПЛА несколько раз меняли курс и шли вдоль линии государственной границы. 

  • Утром 6 октября россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова. 
  • 5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Еще семь человек ранены, разбор завалов продолжается. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в селе фактически на момент обстрела проживало около 100 человек. Он также уточнил, что местные жители находились на поминках погибшего военного.
  • Президент Зеленский об ударе по Грозе: К сожалению, только ЗРК Patriot может защитить украинцев. 

Смотрите также: РФ одним ударом убила 15% жителей Грозы, скорректировать его мог местный: подробности

Дмитрий Гриниченко
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