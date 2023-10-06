Росія вдарила дронами по порту Ізмаїла. Переправу на кордоні з Румунією зупинено

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по порту в Ізмаїльському районі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, ворог атакував регіон три з половиною години, зафіксовано прильоти по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району.

Було пошкоджено зерносховище, спалахнули дев'ять вантажівок, пожежу ліквідовано.

Постраждалих немає, усі служби працюють на місцях.

Кіпер заявив, що функціонування поромної переправи на кордоні з Румунією тимчасово зупинено.

У Силах оборони півдня України заявили, що протиповітряна оборона збила 11 дронів — три на Одещині та вісім на Миколаївщині.

Військові зазначили, що росіяни використовували тактику складних маневрів, БпЛА кілька разів змінювали курс та йшли вздовж лінії державного кордону.

Вранці 6 жовтня росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.

5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є і дитина. Ще семеро людей поранено, розбір завалів триває. Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що у селі фактично на момент обстрілу мешкало близько 100 осіб. Він також уточнив, що місцеві жителі перебували на поминках загиблого військового.

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