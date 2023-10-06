Знищено 25 з 33 дронів-камікадзе "шахед" над півднем, центром та сходом – Повітряні сили

Сили оборони знищили 25 з 33 російських дронів-камікадзе іранського виробництва типу Shahed у ніч на 6 жовтня. Про це повідомляють Повітряні сили.

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За їх даними, окупанти запустили безпілотники з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Загалом було зафіксовано пуски 33 "шахедів", які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей, пишуть Повітряні сили.

"До відбиття повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби", – зазначають у повідомленні.

Було знищено 25 Shahed-131/136 силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони, повідомляє відомство.

Зокрема, дрони знищувались у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей, підсумовують захисники.

Уночі 6 жовтня російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по порту в Ізмаїльському районі.

Вранці 6 жовтня росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.

Сили оборони знищили 24 з 29 дронів-камікадзе типу Shahed, якими окупанти атакували вночі 5 жовтня.

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