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Знищено 25 з 33 дронів-камікадзе "шахед" над півднем, центром та сходом – Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 08:18
Знищено 25 з 33 дронів-камікадзе
Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративний скриншот з відео)

Сили оборони знищили 25 з 33 російських дронів-камікадзе іранського виробництва типу Shahed у ніч на 6 жовтня. Про це повідомляють Повітряні сили.

За їх даними, окупанти запустили безпілотники з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Загалом було зафіксовано пуски 33 "шахедів", які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей, пишуть Повітряні сили.

"До відбиття повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби", – зазначають у повідомленні.

Було знищено 25 Shahed-131/136 силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони, повідомляє відомство.

Зокрема, дрони знищувались у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей, підсумовують захисники.

  • Уночі 6 жовтня російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по порту в Ізмаїльському районі.
  • Вранці 6 жовтня росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.
  • Сили оборони знищили 24 з 29 дронів-камікадзе типу Shahed, якими окупанти атакували вночі 5 жовтня.

Читайте також: В ЗСУ показали, як знищували "шахеди" у ніч на 5 жовтня — відео

Артем Джеріпа
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