Страна-террорист Россия нанесла удар по Харькову, погиб ребенок, есть пострадавшие. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Видео опубликовал телеканал Freedom.

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"Очередной прицельный удар России по гражданским людям. Под развалинами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 получили травмы. 2 человека спасли сотрудники ГСЧС", – написал Клименко.

Глава ОВА сообщил, что среди пострадавших – 11-месячный ребенок.

В результате атаки повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом, отметил глава МВД.

Также возник пожар на площади 50 квадратных метров, его ликвидировали спасатели.

Клименко опубликовал фото с последствиями удара:

Местные жители публикуют еще видео:

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Утром 6 октября около 06:47 в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.

Глава ОВА сообщил о прилетах в Киевском и Основянском районах Харькова.

5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

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