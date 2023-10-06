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Новости | Харьков. Россия ударила по городу, погиб ребенок, есть пострадавшие – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 09:30
Скриншот
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Страна-террорист Россия нанесла удар по Харькову, погиб ребенок, есть пострадавшие. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Видео опубликовал телеканал Freedom.

"Очередной прицельный удар России по гражданским людям. Под развалинами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 получили травмы. 2 человека спасли сотрудники ГСЧС", – написал Клименко.

Глава ОВА сообщил, что среди пострадавших – 11-месячный ребенок.

В результате атаки повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом, отметил глава МВД.

Также возник пожар на площади 50 квадратных метров, его ликвидировали спасатели.

Клименко опубликовал фото с последствиями удара:

Местные жители публикуют еще видео:

Новость дополняется...

  • Утром 6 октября около 06:47 в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.
  • Глава ОВА сообщил о прилетах в Киевском и Основянском районах Харькова.
  • 5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.
Артём Джерипа
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