Генштаб: У Сил обороны есть успехи под Мелитополем и Бахмутом – карта боевых действий

Силы обороны имеют частичный успех на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, отразили атаки оккупантов на шести направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, где имеют частичный успех к северу от Копани и к северу от Новопрокоповки. Также украинские защитники сдерживают оккупантов в районе северо-восточнее Новопрокоповки.

На Бахмутском направлении во время ведения наступательных (штурмовых) действий украинские защитники имели частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области.

Силы обороны наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага, пишет Генштаб.

На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили пять атак оккупантов восточнее Макеевки Луганской области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне совершили более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаки захватчиков возле Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по зенитно-ракетным комплексам захватчиков.

Подразделения украинских ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, шесть артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Страна-террорист РФ ночью 7 октября совершила ракетную атаку по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Есть попадание в пансионат и зернохранилище, повреждения домов и автомобилей, сообщили в ОК "Юг". Глава ОВА сообщил о четырех пострадавших.

5 октября главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте.

ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ.

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