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Генштаб: У Сил обороны есть успехи под Мелитополем и Бахмутом – карта боевых действий

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2023, 07:30
Генштаб: У Сил обороны есть успехи под Мелитополем и Бахмутом – карта боевых действий - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны имеют частичный успех на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, отразили атаки оккупантов на шести направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, где имеют частичный успех к северу от Копани и к северу от Новопрокоповки. Также украинские защитники сдерживают оккупантов в районе северо-восточнее Новопрокоповки.

Мелитопольское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении во время ведения наступательных (штурмовых) действий украинские защитники имели частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

Силы обороны наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага, пишет Генштаб.

На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении украинские защитники отбили пять атак оккупантов восточнее Макеевки Луганской области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне совершили более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

Марьинское направление на карте deepstate

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаки захватчиков возле Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

Шахтерское направление на карте deepstate

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по зенитно-ракетным комплексам захватчиков.

Подразделения украинских ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, шесть артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

  • Страна-террорист РФ ночью 7 октября совершила ракетную атаку по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Есть попадание в пансионат и зернохранилище, повреждения домов и автомобилей, сообщили в ОК "Юг". Глава ОВА сообщил о четырех пострадавших.
  • 5 октября главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте.
  • ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ.

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Артём Джерипа
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