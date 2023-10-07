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Росіяни дізнались, скільки місцевих їх підтримує в окупації на півдні. Це лише 5% – ССО

Этот материал также доступен на русском
07.10.2023, 07:00
Росіяни дізнались, скільки місцевих їх підтримує в окупації на півдні. Це лише 5% – ССО - Фото
Російські окупанти у Херсонській області (Фото: EPA)

Російські незаконні адміністрації провели дослідження на тимчасово окупованому півдні України, за яким проросійські настрої мають близько 5% місцевих мешканців, а проукраїнські – 50%. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

У межах дослідження загарбники виявили, що рівень підтримки незаконних адміністрацій та російських окупаційних військ залишається на низькому рівні вже впродовж останніх чотирьох місяців, зазначає ЦНС.

За даними загарбників, відверто проросійські настрої мають близько 5% жителів тимчасово окупованого півдня України, проукраїнську позицію мають близько 50%, а 45% мешканців мають сумніви та зайняли вичікувальну позицію, пише відомство.

"За оцінками українського підпілля, дані результати наголошують на тому, що загроза для російських окупаційних адміністрацій та російських окупаційних військ стрімко росте, а спроби окупантів заручитись підтримкою місцевого населення не мали жодних успіхів", – пише Центр спротиву.

У відомстві порадили місцевим колаборантам відмовитися від співпраці з окупаційним режимом та не наражати себе на притягнення до кримінальної відповідальності за законами України.

  • Наприкінці вересня ЦНС повідомляв, що загарбники все ще не можуть укомплектувати свої незаконні адміністрації на тимчасово окупованих територіях: є районні окупаційні адміністрації, де недоукомплектування складає 60%.
  • Центр спротиву інформував, що загарбники формують систему військового обліку призовників та військовозобов’язаних для незаконної мобілізації на тимчасово окупованому півдні.
  • На початку вересня відомство заявляло, що створені окупантами у тимчасово окупованій Луганській області "військкомати" отримали вказівку пришвидшити заходи взяття на так званий військовий облік місцевих мешканців.

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Артем Джеріпа
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