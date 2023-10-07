Россияне узнали, сколько местных их поддерживает в оккупации на юге. Это всего 5% – ССО

Российские незаконные администрации провели исследование на временно оккупированном юге Украины, по которому пророссийские настроения только у около 5% местных жителей, а проукраинские – 50%. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

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В рамках исследования захватчики обнаружили, что уровень поддержки незаконных администраций и российских оккупационных войск остается на низком уровне уже последние четыре месяца, отмечает ЦНС.

По данным захватчиков, откровенно пророссийские настроения имеют около 5% жителей временно оккупированного юга Украины, проукраинскую позицию имеют около 50%, а 45% жителей сомневаются и заняли выжидательную позицию, пишет ведомство.

"По оценкам украинского подполья, данные результаты подчеркивают, что угроза для российских оккупационных администраций и российских оккупационных войск стремительно растет, а попытки оккупантов заручиться поддержкой местного населения не имели никаких успехов", – пишет Центр сопротивления.

В ведомстве посоветовали местным коллаборантам отказаться от сотрудничества с оккупационным режимом и не подвергать себя привлечению к уголовной ответственности по законам Украины.

В конце сентября ЦНС сообщал, что захватчики все еще не могут укомплектовать свои незаконные администрации на временно оккупированных территориях: есть районные оккупационные администрации, где недоукомплектование составляет 60%.

Центр сопротивления информировал, что захватчики формируют систему военного учета призывников и военнообязанных для незаконной мобилизации на временно оккупированном юге.

В начале сентября ведомство заявляло, что созданные оккупантами во временно оккупированной Луганской области "военкоматы" получили указание ускорить меры взятия на так называемый военный учет местных жителей.

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