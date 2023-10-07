Служба безпеки України навела HIMARS на російську важку вогнеметну систему "Солнцепек", внаслідок чого "гордість" російського військово-промислового комплексу було знищено разом з екіпажем та боєкомплектом.
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Співробітники Запорізького управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію російського "Солнцепека" – вона мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку.
"Але завдяки координації співробітників Служби безпеки та артилеристів ЗСУ ТОС-1А "Солнцепек" було знищено разом із екіпажем та повним боєкомплектом. І у фінальному поєдинку з ракетою HIMARS ворожий "Солнцепек" відсвяткував свою поразку розкішним салютом", – йдеться у повідомленні СБУ.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 281 700 росіян, 4800 танків, 6688 артсистем, 808 РСЗВ та тисячі одиниць іншої військової техніки окупантів.
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