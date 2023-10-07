Служба безпеки України навела HIMARS на російську важку вогнеметну систему "Солнцепек", внаслідок чого "гордість" російського військово-промислового комплексу було знищено разом з екіпажем та боєкомплектом.



Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Співробітники Запорізького управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію російського "Солнцепека" – вона мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку.

"Але завдяки координації співробітників Служби безпеки та артилеристів ЗСУ ТОС-1А "Солнцепек" було знищено разом із екіпажем та повним боєкомплектом. І у фінальному поєдинку з ракетою HIMARS ворожий "Солнцепек" відсвяткував свою поразку розкішним салютом", – йдеться у повідомленні СБУ.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 281 700 росіян, 4800 танків, 6688 артсистем, 808 РСЗВ та тисячі одиниць іншої військової техніки окупантів.

Дивіться також: Дрон 47 ОМБр зафіксував френдлі-фаєр: Окупанти перебили своїх із "Солнцепека" – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.