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"Солнцепек" готувався вдарити по ЗСУ, але здетонував і згорів від удару HIMARS – відео видео

Этот материал также доступен на русском
07.10.2023, 16:21
Відео: СБУ
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Служба безпеки України навела HIMARS на російську важку вогнеметну систему "Солнцепек", внаслідок чого "гордість" російського військово-промислового комплексу було знищено разом з екіпажем та боєкомплектом.


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Співробітники Запорізького управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію російського "Солнцепека" – вона мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку.

"Але завдяки координації співробітників Служби безпеки та артилеристів ЗСУ ТОС-1А "Солнцепек" було знищено разом із екіпажем та повним боєкомплектом. І у фінальному поєдинку з ракетою HIMARS ворожий "Солнцепек" відсвяткував свою поразку розкішним салютом", – йдеться у повідомленні СБУ.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.
  • Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 281 700 росіян, 4800 танків, 6688 артсистем, 808 РСЗВ та тисячі одиниць іншої військової техніки окупантів.

Дивіться також: Дрон 47 ОМБр зафіксував френдлі-фаєр: Окупанти перебили своїх із "Солнцепека" – відео

Оксана Житнюк
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